Vlaanderen Zingt op marktplein lokt 1.000 ‘zangers’ naar marktplein Overpelt

Pelt

Het marktplein van deelgemeente Overpelt was de laatste zondag van de zomervakantie het decor voor Vlaanderen Zingt. Het meezingfeest trok zo'n 1.000 deelnemers naar de dorpskern. Muzikanten zorgden voor een swingende opwarmer. Donaat Deriemaker presenteerde het zangfeest met een resem klassieke en populaire meezingers en het gelegenheidskoor 'Vlaanderen Zingt' maakte het compleet. Het publiek - jong en oud - maakte veel ambiance en ging uit de bol. Met Vlaanderen zingt viel ook het doek over Pelt zomert 2022 waarbij de horeca rond het marktplein elke zaterdag en zondag in juli en augustus voor een aangename en gratis activiteit zorgde.