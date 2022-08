Golftopper Rory McIlroy spreekt zich na zege uit over controversiële LIV: “Ik haat wat het doet met onze sport”

Rory McIlroy heeft zondag na zijn eindoverwinning in de FedEx Cup nog eens zijn afkeer getoond tegen de nieuwe LIV golfcompetitie.

McIlroy versloeg de nummer één van de wereld Scottie Scheffler in een spannende laatste ronde van het Tour Championship. Hij is zo de eerste drievoudige winnaar van de FedEx Cup.

Maar aangezien de 33-jarige Noord-Ier een van de meest uitgesproken tegenstanders van het nieuwe door Saoedi-Arabië gesteunde LIV Golf is, ging de aandacht na zijn zege op East Lake al snel naar de algemene toestand van de sport.

McIlroy stak zijn gevoel niet onder stoelen of banken: “Als je ergens in gelooft, dan moet je je uitspreken. Ik geloof hier hier heel sterk in,” aldus McIlroy op de persconferentie.

“Ik haat wat het met het golf doet, ik haat het. Ik kan het moeilijk verkroppen om over een paar weken naar Wentworth (op het PGA Championship, red.) te gaan en daar achttien van hen te zien. Dat zit me gewoon niet lekker.”

“Dus ja, dat is mijn gevoel. Ik geloof dat wat ik zeg de juiste dingen zijn en ik denk dat als je gelooft dat wat je zegt de juiste dingen zijn, je iets kan betekenen.”

McIlroy werd in februari 2021 benoemd tot voorzitter van de Player Advisory Council van de PGA Tour. Volgens hem voelde het “passend” om de FedEx Cup te winnen nadat hij dit jaar in alle vier de majors in de top acht eindigde, maar er geen enkele won.

“Het is een tumultueuze tijd geweest voor de wereld van het professionele golf en ik zat er middenin. Ik heb een geweldig moment uitgekozen om op het bord van de PGA Tour te komen,” zei hij.

“Het is in zekere zin passend dat ik dit vandaag voor elkaar heb gekregen om een jaar af te sluiten dat zeer, zeer uitdagend en verschillend is geweest.”