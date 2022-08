Stenen beeld verplettert meisje (7) in hotel München

Een zevenjarig meisje uit Italië is verpletterd door een marmeren beeld in een hotel in München. Het is nog onduidelijk waardoor de ongeveer 200 kilo zware sculptuur omviel, aldus de politie.

Het ongeluk gebeurde op de binnenplaats van het hotel. Volgens Bild was Lavinia Trematerra aan het spelen met een jongen voordat het ongeluk gebeurde. De ouders zagen het gebeuren, melden Duitse media. Omstanders slaagden erin het zwaargewonde meisje te bevrijden. Het kind stierf later in een ziekenhuis. De familie uit Napels was op bezoek in de Beierse hoofdstad.