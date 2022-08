Teruggevonden skelet op Zwitserse gletsjer geïdentificeerd: Duitser die 22 jaar geleden vermist raakte

De beenderen die eind juli werden teruggevonden op de Stockji-gletsjer in het Zwitsers dorp Zermatt, behoorden tot een 27-jarige Duitse alpinist die in augustus 1990 als vermist werd opgegeven. Dat blijkt uit een DNA-analyse, zo meldde de politie van het kanton Wallis maandag in een persbericht.

De man had de intentie om te vertrekken vanuit het Franse Chamonix en via de Walliser Alpen te wandelen naar de Noord-Italiaanse stad Domodossola. Maar daar is hij nooit aangekomen. Een zoektocht leverde destijds niets op.

Twee Franse alpinisten ontdekten het skelet op 26 juli. Een week later werd een tweede skelet teruggevonden in de Chessjen-gletsjer, ook in het kanton Wallis. Doordat de gletsjers smelten duiken steeds vaker overblijfselen op van mensen die al tientallen jaren vermist zijn.