Turngroep 50-plussers maakt nieuwe doorstart

Bocholt

Wil je graag meer bewegen? Maar ben je het niet gewoon of beweeg je liever in groep met leeftijdsgenoten ? “Kom dan naar onze gerichte beweeglessen voor mannen in sporthal De Damburg”, zegt Leo Boonen. De turngroep neemt een doorstart en zoekt nog nieuwe sportieve leden uit Bocholt en of de omliggende gemeenten. “Maandag 5 september start onze wekelijkse sessie onderhoud turnen vanaf 19.30 uuur in sportcomplex De Damburg . Alle 50 +ers zijn welkom. Na een uurtje turnen ronden we af met een half uur volleybal”. Vrijblijvend kennismaken of meer info: Leo Boonen, 0474 310355 of leoboonen1@gmail.com rdr