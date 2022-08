Weinig wijzigingen in tennisrankings in aanloop naar US Open

De nieuwe ATP- en WTA-rankings van maandag hadden nauwelijks wijzigingen in petto. De beste tennissers beginnen later op de dag aan de US Open, het vierde grandslamtoernooi van het seizoen.

David Goffin blijft onveranderd 62e op de ATP-ranking. Achter hem won Zizou Bergs (ATP 154, +1) licht terrein. Kimmer Coppejans (ATP 292, +20) en Raphael Collignon (ATP 315, +40) maakten grotere sprongen. Collignon won afgelopen week voor het eerst een wedstrijd op het Challengercircuit.

Goffin is de enige Belg op de hoofdtabel bij de mannen op de US Open. Hij verloor vorig jaar zijn eerste wedstrijd in New York. Zijn beste resultaat op Flushing Meadows is vier keer een vierde ronde (2017, 2018, 2019 en 2020).

Bij de vrouwen verloren Elise Mertens (WTA 33), Alison Van Uytvanck (WTA 43), Greet Minnen (WTA 110) en Kirsten Flipkens (WTA 185) één plaatsje. Maryna Zanevska (WTA 97) steeg één plek en Ysaline Bonaventure (WTA 151) bleef status quo.

Mertens begint de US Open met twijfels door een lichte dijblessure. Ze miste daardoor het toernooi in Cleveland. In het dubbelspel is de Limburgse overigens nog steeds tweede op de WTA-ranking, na de Amerikaanse Coco Gauff.

Naast Mertens nemen ook Van Uytvanck, Minnen en Zanevska vanaf maandag deel aan de US Open. Enkel Zanevska komt op de openingsdag in actie.

© ISOPIX

ATP-ranking op maandag 29 augustus (tussen haakjes de ranking op 22 augustus):

1. (1) Daniil Medvedev (Rus) 6885 punten

2. (2) Alexander Zverev (Dui) 5760

3. (3) Rafael Nadal (Spa) 5630

4. (4) Carlos Alcaraz (Spa) 5100

5. (5) Stefanos Tsitsipas (Gri) 4890

6. (6) Novak Djokovic (Ser) 4770

7. (7) Casper Ruud (Noo) 4695

8. (8) Félix Auger-Aliassime (Can) 3625

9. (9) Cameron Norrie (GBr) 3415

10. (10) Hubert Hurkacz (Pol) 3355

11. (11) Andrey Rublev (Rus) 3120

12. (12) Taylor Fritz (VSt) 3090

13. (13) Jannik Sinner (Ita) 3020

14. (15) Matteo Berrettini (Ita) 2360

15. (14) Pablo Carreno Busta (Spa) 2340

16. (16) Diego Schwartzman (Arg) 2200

17. (17) Marin Cilic (Kro) 2175

18. (18) Roberto Bautista Agut (Spa) 1840

19. (19) Grigor Dimitrov (Bul) 1730

20. (20) Alex de Minaur (Aus) 1665

...

62. (62) David Goffin 770

154. (155) Zizou Bergs 353

237. (234) Michael Geerts 215

292. (312) Kimmer Coppejans 168

315. (355) Raphael Collignon 151

371. (351) Joris De Loore 115

417. (411) Gauthier Onclin 98

419. (416) Ruben Bemelmans 97

512. (500) Christopher Heyman 60

WTA-ranking op maandag 29 augustus (tussen haakjes de ranking op 22 augustus):

1. (1) Iga Swiatek (Pol) 8605 punten

2. (2) Anett Kontaveit (Est) 4360

3. (3) Maria Sakkari (Gri) 4190

4. (4) Paula Badosa (Spa) 3980

5. (5) Ons Jabeur (Tun) 3920

6. (6) Aryna Sabalenka (WRu) 3470

7. (7) Simona Halep (Roe) 3255

8. (8) Jessica Pegula (VSt) 3201

9. (10) Daria Kasatkina (Rus) 3015

10. (9) Garbiñe Muguruza (Spa) 2886

11. (11) Emma Raducanu (GBr) 2756

12. (12) Cori Gauff (VSt) 2687

13. (13) Belinda Bencic (Zwi) 2635

14. (14) Leylah Fernandez (Can) 2540

15. (15) Beatriz Haddad Maia (Bra) 2317

16. (16) Jelena Ostapenko (Let) 2316

17. (17) Caroline Garcia (Fra) 2220

18. (18) Veronika Kudermetova (Rus) 2206

19. (19) Danielle Collins (VSt) 2167

20. (20) Madison Keys (VSt) 2128

....

33. (32) Elise Mertens 1435

43. (42) Alison Van Uytvanck 1220

97. (98) Maryna Zanevska 650

110. (109) Greet Minnen 587

151. (151) Ysaline Bonaventure 430

185. (184) Kirsten Flipkens 351

280. (280) Marie Benoit 231

343. (343) Magali Kempen 173

414. (414) Lara Salden 128

527. (526) Yanina Wickmayer 82

534. (532) Sofia Costoulas 80