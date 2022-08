Na 16 jaar afwezigheid is Teutrock terug… en meteen uitverkocht

Zonhoven

Tot 2006 vond er elk jaar een straf muziekfestival plaats op de terreinen van De Waerde in Zonhoven. Dat gebeurde onder de naam Teutrock. Grote namen werden er destijds aangekondigd. Zo traden Guy Swinnen, Koen Buyse en Triggerfinger er al op. Zestien jaar geleden besloten de organisatoren dat het mooi geweest was. Maar de buurt kreeg heimwee en sloeg deze zomer de handen weer in elkaar om opnieuw Teutrock te organiseren.

“We hadden gehoopt op zo’n 400 muziekfans”, zegt Frederik Winters. “Daarvoor hadden we lokaal toptalent geboekt: Patje Krimson en Nerveus. De kaarten vlogen de deur uit. Zaterdagavond stonden hier plots 800 gillende muziekfans voor het podium. Dubbel zoveel als verwacht. Patje Krimson speelde de pannen van het dak in het buurthuis.” “Maar dat dak moet binnenkort toch letterlijk vernieuwd worden”, lacht Odiel De Raeve namens het buurtcomité. “Dankzij dit festival hebben we daarvoor alvast wat extra geld in kas.” toro