Verenigingen strijden om de eer op de Games of Peer

Grote-Brogel

Op zaterdag 27 augustus organiseerden de jeugdraad en de jeugddienst van Peer de ‘Games of Peer’ op de terreinen achter het Breughelheem in Grote-Brogel. In het totaal namen 11 teams het tegen elkaar op in verschillende proeven. Dat ging van skilatlopen, bumperball, over klaver bungee tot een parcours over verschillende springkastelen. Enkele deelnemende verenigingen waren KSA Wijchmaal, Sporting Grote-Brogel, Sporting Wijchmaal, Jongerencentrum De Bak, Basisschool de mAgneet en Kleine-Brogel Air Base. De ene deelnemer ging het al beter af dan de andere. “Het is zwaarder dan het lijkt”, vertelt Els Craeghs, directrice van basisschool de mAgneet. Uiteindelijk won een van de twee teams van Sporting Grote-Brogel. peb