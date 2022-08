Hilariteit alom wanneer Jamie Foxx zijn beste imitatie van Donald Trump ten berde brengt

Velen, waaronder Alec Baldwin in Saturday Night Live, hebben zich al aan een imitatie gewaagd van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Ook collega-acteur Jamie Foxx zette tijdens een gesprek in een podcast een figuurlijk Trump-petje op en dat leidde tot grote hilariteit bij zijn gesprekspartners. Foxx deed zijn Trump-imitatie in een Amerikaanse podcast, waar hij samen met zanger en acteur Snoop Dogg zijn nieuwe film Day Shift promootte. Als er ooit een stemimitator gezocht wordt voor een (animatie)film over de Republikeinse leider kunnen ze best bij Jamie Foxx gaan aankloppen.