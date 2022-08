Met september komt ook de schoolfactuur: waarvoor mag de school je doen betalen en waarvoor niet?

Boekentassen, laptops, schoolmateriaal … daar is september weer en dat zal ook uw portemonnee geweten hebben. Want uit een bevraging van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) blijkt dat vorig schooljaar 1 op de drie ouders zich zorgen maakte over de schoolfactuur. Maar wat mag de school zoal aanrekenen? En moet je echt een volle pennenzak kopen?