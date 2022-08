Europese Commissie kondigt “een structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt” aan

“De exploderende elektriciteitsprijzen stellen nu om verscheidene redenen de beperkingen van onze huidig elektriciteitsmarktmodel bloot”, zo verklaarde von der Leyen in een toespraak in het Sloveense Bled. Het model was volgens haar “ontwikkeld in helemaal andere omstandigheden en helemaal andere doelstellingen”. “Daarom werken we nu aan een noodinterventie en een structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt”, zo kondigde ze aan.

“Het beëindigen van onze afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen is stap één. Onze toegenomen behoefte aan andere grondstoffen mag geen nieuwe afhankelijkheden creëren. We moeten het aanbod diversifiëren en banden aangaan met betrouwbare partners.”

De ongeziene piek in de stroomprijzen - ze zijn in een jaar tijd bijna vertienvoudigd - weegt enorm op de bedrijven en gezinnen. Meer en meer EU-lidstaten vragen daarom een plafonnering van de prijzen. Op 9 september komen de ministers van Energie van de 27 lidstaten in Brussel bijeen om maatregelen te bespreken.

