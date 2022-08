Wapens, drugs en arrestaties tijdens verkeerscontroles in Hasselt en Diepenbeek

Hasselt/Diepenbeek

Afgelopen zaterdagavond hield de politie LRH verkeerscontroles op verschillende overlastplaatsen in Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek.

Tijdens een controle op de Kempische Steenweg in Hasselt werd een bestuurder opgemerkt die onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zat. Na een controle bleek hij drugs in zijn kleding verstopt te hebben. Bovendien had hij geen rijbewijs op zak en bleek hij onder voorwaarden vrij te zijn. Het voertuig werd in beslag genomen en de nodige pv’s werden opgesteld.

Twee arrestaties

Even later werd er op dezelfde locatie een voertuig uit het verkeer gehaald waarvan twee inzittenden geseind stonden. De bestuurder en de twee inzittenden bleken onder invloed van drugs te zijn. Er werden restanten van verdovende middelen en een zelfgemaakt wapen aangetroffen in het voertuig. De nodige pv’s werden opgesteld en de twee personen werden opgepakt.

Mes met boksijzer

Op de Universiteitslaan in Diepenbeek werd een voertuig met Nederlandse nummerplaat aan de kant gezet door een anonieme politieploeg. Na een controle bleken de inzittenden van het voertuig in het bezit te zijn van gebruikershoeveelheden drugs en werd er een mes met geïntegreerd boksijzer in het voertuig aangetroffen. De bestuurder testte positief op zowel alcohol als drugs achter het stuur. De bestuurder en één van de passagiers werden meegenomen naar het politiekantoor wegens ordeverstoring en openbaar dronkenschap. De nodige pv’s werden opgesteld. In totaal werden bij de controle 9 onmiddellijke inningen en 12 pv’s opgesteld. ppn