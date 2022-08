Sander Gillé zonder Joran Vliegen op US Open

Deze week gaat de US Open van start zonder de tandem Sander Gillé en Joran Vliegen. Omdat ze te laag staan op de ranking geraakten ze niet samen op de tabel. Voor één keer moeten ze splitten.

Gillé dubbelt nu met de Pool Lukasz Kubot. Vliegen heeft geen partner gevonden die hoog genoeg staat op de ranking. Hij heeft zich ingeschreven als “alernate” en hoopt op die manier alsnog op de tabel te geraken. Elise Mertens dubbelt wel met haar vaste partner, de Russische Veronika Kudermetova.

Een week later, vanaf 4 september, start ook het juniorestoernooi. Gilles-Arnaud Bailly, die vorige week nog moest opgeven omwille van een blessure in Lambermont (15.000 dollar), reist deze week met zijn coach Dries Beerden naar New York. Bij de meisjes doen Sofia Costoulas en Amelia Waligora mee. Hanne Vandewinkel ontbreekt omdat ze de voorkeur geeft aan het profcircuit en het punt heeft gezet achter haar juniorescarrière. (jmu)