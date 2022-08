FC Barcelona-spits Aubameyang slachtoffer van gewelddadige homejacking: ‘Hij werd bedreigd met vuurwapens en ijzeren staven’

Pierre-Emerick Aubameyang, de aanvaller van FC Barcelona, zou volgens mediaberichten bedreigd zijn met vuurwapens en geslagen tijdens een overval op zijn huis in Spanje. Minstens vier gemaskerde personen drongen afgelopen nacht via de tuin het huis van de 33-jarige Gabonees in Castelldefels bij Barcelona binnen. Dat melden onder meer de krant El País en het Catalaanse radiostation RAC1, met verwijzing naar de politie van de regio Catalonië.

Volgens deze berichten werden Aubameyang en zijn partner rond één uur ‘s nachts verrast en bedreigd met onder meer vuurwapens en ijzeren staven. Beiden werden ook geslagen. Onder bedreigingen werd de Gabonese voetballer gedwongen de kluis te openen waaruit de dieven juwelen meenamen. De daders ontsnapten vervolgens onopgemerkt in een auto. De politie is een onderzoek gestart.

Het doorgaans goed ingelichte radiostation RAC1 bracht nog extra details naar buiten. De voetballer en zijn partner zouden een uur lang op de grond zijn vastgehouden. Aubameyang werd op zijn kin geslagen met een metalen staaf door een van de overvallers. Zijn partner werd op het hoofd geraakt. Beiden hebben lichte verwondingen, maar zijn in orde.

In Spanje zijn profvoetballers vaker het slachtoffer van inbraken. Maar de overvallers zorgen er meestal voor dat er niemand thuis is. Robert Lewandowski, die in de zomer van FC Bayern München naar Barça verhuisde, kwam er onlangs ook achter dat Barcelona niet de veiligste stad is. Een peperduur horloge werd van zijn pols gerukt door een open autoruit. De politie kon de dader opsporen en het horloge aan Lewandowski teruggeven.