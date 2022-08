Vrouw moet twee keer bevallen in 14 weken tijd om baby te redden: “Ik wist niet dat dit mogelijk was”

Jacqueline Schumer uit de Verenigde Staten staat voor een hele bijzondere bevalling. Haar nog niet geboren dochter werd enkele maanden geleden gediagnosticeerd met ‘Spina Bifida’ of ‘open rug’. Bij de aangeboren afwijking sluit of ontwikkelt het ruggenmerg niet goed terwijl de baby in de baarmoeder zit. Dus moet Jacqueline twee keer bevallen om verdere gevolgen te voorkomen. “Fantastisch wat ze allemaal kunnen doen tegenwoordig”, zegt de moeder nog op TikTok.