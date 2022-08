Kinderopvang Ukkepuk sluit zomer af in omgekeerde wereld

Riemst

Ukkepuk, de gemeentelijke kinderopvangdienst, sloot vorige week op het speelplein in Herderen de zomervakantie 2022 af met ‘De omgekeerde wereld’. “Het was een themaspeelweek die we organiseerden samen met de ‘Jonge Helden’, een vrijwilligersorganisatie van de vzw Crefi uit Leuven die zich vooral focust op de creativiteit, diversiteit, participatie en expressie van de deelnemertjes. Aan ‘De omgekeerde wereld’ namen 25 kinderen van 7 tot en met 10 jaar deel en het was voor iedereen een erg verrijkende ervaring”, aldus Sigrid Rubens, coördinator van de kinderopvang. “Jonge Helden is jeugdwerk met, voor en door kinderen en jongeren. Samen ontdekken, spelen, experimenteren, creëren en entertainen is de leidraad. Tijdens ‘De omgekeerde wereld’ ontstaan knotsgekke toestanden waarbij de wereld op zijn kop gezet wordt en wat voor anderen onlogisch is, hier compleet normaal wordt ervaren: water stroomt er achteruit, ijs is er warm, en links is er rechts. Gekker kan niet, toch?”, besluit begeleider Bert. eva