Vertrekt Frenkie de Jong dan toch nog bij FC Barcelona? Nederlander “neemt vliegtuig richting Londen”

Gaat Frenkie de Jong in de laatste week van de transferperiode nog vertrekken bij FC Barcelona? De Nederlander werd maandag gespot op de luchthaven. Volgens Spaanse media nam hij het vliegtuig richting Londen.

De soap rond Frenkie de Jong duurt eigenlijk al de hele zomer. Bij Barça willen ze de middenvelder voor veel geld verkopen. Niet omdat hij te slecht is - De Jong is een van de sterkhouders - maar omdat zijn salaris te hoog is voor de club.

Weken geleden bereikte Barça al een akkoord met Manchester United, maar De Jong zelf wilde niet vertrekken. Ondertussen haalde United met Casemiro al een andere dure middenvelder, dus daar lijkt De Jong nu niet meer heen te gaan.

Buitenlandse media spreken nu over Chelsea. De Jong nam maandag alvast het vliegtuig naar Londen, maar op de luchthaven wilde hij niet antwoorden op vragen over zijn toekomst.

Zondag speelde De Jong nog een halfuur mee met Barcelona tegen Real Valladolid. Na een uur mocht hij invallen, Barça won makkelijk met 4-0. Mogelijk dus de laatste wedstrijd van De Jong voor de Spaanse topclub.