Dodentol van moessonregens in Pakistan loopt verder op: al meer dan 1.000 slachtoffers

In Pakistan is de dodentol van de overstromingen door de moessonregen sinds 14 juni opgelopen naar minstens 1.061 slachtoffers. Dat blijkt uit de meest recente balans van de nationale rampenbestrijdingsdienst NDMA. Het gaat om de ergste moessonregens in dertig jaar.

Volgens de NDMA lieten de voorbije 24 uur nog eens 28 mensen het leven. Daarnaast proberen de autoriteiten nog altijd afgelegen dorpen in de bergachtige regio’s in het noorden van het land te bereiken. De dodentol kan dus nog oplopen.

De rampenbestrijdingsdienst schat dat nu al meer dan 33 miljoen mensen zijn getroffen door de hevige regenval en overstromingen. Bijna een miljoen huizen is verwoest of zwaar beschadigd. Zowat een half miljoen mensen verblijven in opvangkampen.

Premier Shehbaz Sharif bracht maandag een bezoek aan de zwaar getroffen regio’s in het noorden van het land. “De overstromingen zijn als een oceaan, er is overal water”, zei hij. Er is een grootschalige hulpoperatie aan de gang. De internationale hulp begint langzaam op gang te komen. De Indus, de belangrijkste rivier van het land, dreigt buiten zijn oevers te treden.

Minister van Klimaatverandering Sherry Rehman sprak enkele dagen geleden nog over de “monstermoesson van het decennium”. “De gevolgen van de klimaatverandering staan voor onze deur”, voegde ze toe. Pakistaanse functionarissen schrijven het verwoestende weer toe aan de klimaatverandering en zeggen dat Pakistan lijdt onder de gevolgen van onverantwoordelijke milieupraktijken elders in de wereld.

Het land kreeg twee keer zoveel regen als normaal, volgens de weerdienst. In de zwaarst getroffen zuidelijke provincies Beloetsjistan en Sindh was de regenval meer dan vier keer zoveel als het gemiddelde over de afgelopen 30 jaar. Met name in het stadje Padidan is sinds juni een record van meer dan anderhalve meter regen geregistreerd.

De regering riep de noodtoestand uit en heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. Zondag zijn de eerste vluchten met humanitaire hulp uit Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten aangekomen. Het Internationaal Monetair Fonds zou maandag in Washington bijeenkomen om een steunpakket van 6 miljard dollar goed te keuren, maar Pakistan zal meer nodig hebben om de infrastructuur weer op te bouwen.