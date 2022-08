NASA botst op problemen vlak voor belangrijke testvlucht naar de maan: “Ingenieurs werken eraan”

Het is een belangrijke dag voor NASA: de Amerikaanse ruimteorganisatie lanceert maandag de raket SLS de ruimte in. Dat ter voorbereiding van de maanmissie Artemis I. De onbemande raket moet in zes weken heen en terug naar de maan vliegen. Als deze missie slaagt, volgt een bemande vlucht en uiteindelijk ook een nieuwe maanlanding. Maar nog voor de lancering van de testraket, duiken er verschillende problemen op.

Ter voorbereiding van de Artemis III-missie zal NASA maandag een onbemande raket lanceren die in zes weken heen en terug naar de maan moet vliegen. De SLS-raket is momenteel de krachtigste raket van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie en het zal ook de eerste keer zijn dat ze de ruimte ingaat.

Toch duiken al problemen op nog voor de raket vertrokken is. Zo zorgden offshore-stormen ervoor dat het team moest wachten met het tanken van de raket, dat normaal gezien om middernacht plaatselijke tijd zou beginnen. Pas een uur later kon het tankproces beginnen en werd de raket geladen met de superkoude vloeibare zuurstof en waterstof. Toch stopte het team nadien nog twee keer met het tanken vanwege aanvankelijk een lek en vervolgens een drukpiek.

Eens de tankproblemen voorbij waren, ontdekte het lanceringsteam een probleem met de ontluchting van een van de vier motoren van de raket. Drie van de vier doen wel wat ze moeten doen: waterstof rond de motor pompen om de ideale omstandigheden te creëren voor de lancering. “Maar bij motor nummer drie is er een probleem”, klinkt het. NASA zegt dat ingenieurs volop bezig zich met uitzoeken wat het probleem is.

Als de problemen straks opgelost geraken en de missie met de naam Artemis I verder succesvol verloopt, volgt een volgende stap: Artemis II. Dat wordt een bemande vlucht die een rondje rond de maan maakt. Deze missie staat gepland voor mei 2024. Daarna is het de beurt aan Artemis III. Deze maanmissie moet rond 2025 voor het eerst sinds 1972 weer mensen naar de maan brengen.

13 landingsgebieden

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie maakte eerder bekend dat het dertien gebieden op de maan had aangeduid als geschikte landingsplaatsen voor de toekomstige maanmissie Artemis III. De gebieden liggen allemaal in de buurt van de niet eerder door mensen bezochte zuidpool van de maan en zouden elk meerdere locaties hebben die geschikt zijn om te landen. Zo is onderzocht of er voldoende zonlicht is op deze plaatsen om als energiebron te gebruiken, of communicatie met de aarde mogelijk is en of het terrein begaanbaar is. Onder meer het Malapert Massief, het Leibnitz Beta Plateau en de Faustini Rim staan op de lijst.

Welk gebied het uiteindelijk zal worden, moet nog verder onderzocht worden. De missie Artemis I zal daar ook een rol in spelen.