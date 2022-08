Jong en oud geven het beste van zichzelf op Muziekcarrouselkamp

Heers

Vorige week sloten jong en wat ouder de zomervakantie op een muzikale manier af tijdens het Muziekcarrouselkamp in De Bammerd. “Dit kamp is een initiatief van de twee Heerse harmonieorkesten, Salvia Heers en Eendracht is Macht Bovelingen, in samenwerking met de gemeente”, zeggen organisatoren Mark Ruison, Koen Toté en Saskia Schoefs. “Voor deze tweede editie hadden we 76 deelnemers. Het was een heterogene groep van kinderen vanaf 6 jaar zonder enige muzikale ervaring tot gevorderde muzikanten. Onze oudste deelnemer is al 74 jaar. Deze muzikanten zitten al jaren in de muziekacademie of zijn als volwassene op hoog niveau aan het musiceren. Alle deelnemers kregen individueel les op zijn of haar niveau van een team van twaalf professionele leraars. Daarnaast was er ruimte voor samenspel. De jongste kinderen kregen intussen initiatielessen. Hopelijk konden we ze enthousiast maken om ook muzikant te worden, want in onze gemeente is er een sterke traditie van muziekopleidingen aan de academie en bij de harmonieorkesten.” Op vrijdag volgde er nog een toonmoment voor de familie en vrienden waarop de deelnemers het beste van zichzelf gaven. “Het is hartverwarmend om te zien hoe dit unieke concept in Heers kan georganiseerd worden”, besluiten de organisatoren. frmi