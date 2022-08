Rode Kruis viert vrijwilligers

Hasselt

Op zaterdag 20 augustus vond in zaal Steborg de jaarlijkse barbecue voor de vrijwilligers van het Rode Kruis Sint-Lambrechts-Herk-Stevoort plaats. De voorzitter verwelkomde de aanwezigen en was verheugd met de talrijke opkomst. Daarna werd er overgegaan tot de huldiging van enkele verdienstelijke leden: “Erik Joris (15 jaren), André Lambrighs (40 jaren) en Luc Vanolst (45 jaren) maken deel uit van onze hulpdienst.Zij zijn aanwezig op evenementen zoals sportwedstijden, fuiven, festivals,... André is tevens ongevalsimulant en Luc is voorzitter van de afdeling. Bij de dienst van het bloed in Stevoort zijn Inge Bams en Martine Vanbrabant 25 jaar actief. Patrick Deveux maakt 30 jaar deel uit van het afdelingscomité. Hij vervult voor verschillende diensten van de afdeling administratieve taken en waar nodig steek hij een handje toe.”(rapo)