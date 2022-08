WTC De Zwoegers viert gouden jubileum

Tongeren

Fietsclub WTC De Zwoegers werd 50 jaar geleden opgericht voor wielertoeristen uit Henis en Riksingen. Het gouden jubileum werd uitgebreid gevierd met een gezinsfietstocht op zaterdag en een receptie voor alle leden en oud-leden op zondag met aansluitend een barbecue. Voorzitter Piet Gilissen schetste de geschiedenis van de club: “De Zwoegers zijn aan de toog van café ’Bij Warner’ in Henis ontstaan. Jef en André Snellinx, Harie Roosen en Jean Peters beslisten daar om met de fiets naar Scherpenheuvel te rijden. De bedevaartsrit viel zo goed mee dat ze een fietsclub oprichtten. Wie verantwoordelijk is voor de geweldige naam ’De Zwoegers’ weten we nog steeds niet. Feit is dat wij 8 maanden per jaar met deze naam op onze rug door heel Limburg mogen fietsen.” Vandaag telt de club 55 leden, onder wie drie dames. diro