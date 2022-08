Bilzen

Michiel Slechten (26) uit Bilzen, projectmanager bij Essers

Stien Coenen (25) uit Schalkhoven (Hoeselt), werfleider bij het Agentschap Wegen en Verkeer

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Dat was op oudejaarsvond 2013”, zegt Michiel. “Ik zag Stien, ik dacht ‘dat is ze’. Niet veel later waren we een koppel.” (joge)

