Diaken zegent kinderen en boekentassen in Mulken

Tongeren

Zondag vond in de overvolle Sint-Gilliskapel van Mulken een kinder- & boekentassenzegening plaats. “Sint-Gillis is de beschermheilige van de kinderen en jongeren”, vertelt diaken Paul Gielen. “Kinderen zijn het mooiste wat we hebben. Ze kunnen soms wat stout zijn, maar na wat traantjes gaat dat weer over.” Na de zegening kregen de kinderen een smiley-sleutelhanger als herinnering aan deze dag. De ouders van de dopelingen van het voorbije jaar mochten het naamplaatje afhalen dat in de kerk hing. diro