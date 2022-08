Kinderen leven zich uit in doefabrieken

Hasselt



Tijdens de zomervakantie organiseert de stedelijke speelpleinwerking op zes locaties een doefabriek. "Kinderen tussen 6 en 12 kunnen zich hier op heel veel verschillende manieren uitleven", zegt Hanne Broux, hoofdanimator in Kermt. "Ze kunnen pallets bouwen en elke dag kiezen uit nog een aantal andere speelmogelijkheden. Die keuzevrijheid vinden we erg belangrijk. Zo hebben we verschillende speelhoeken: een knutselhoek, een gezelschapsspellenhoek, een stripverhalenhoek, een hoek met buitenspeelgoed en een met zandbakspeelgoed. Daarnaast voorzien we ook elke dag een gezamenlijke activiteit voor de 50 toto 60 kinderen die hier komen ravotten. Vandaag is dat een 'reis rond de wereld', een parcours met allerlei hindernissen die de kinderen moeten nemen zonder daarbij de grond te raken."