Jongste dochter van Steve Jobs siert de cover van Vogue

Eve Jobs, de jongste dochter van wijlen Apple-baas Steve Jobs doet het goed als model. Ze zit sinds kort in het bestand van een gerenommeerd modellenbureau en haar eerste Vogue-cover is een feit. Modellenwerk was nochtans geen meisjesdroom: ze maakte eerder furore als ruiter.

De 24-jarige Eve Jobs maakte in september 2021 haar debuut op de catwalk tijdens de Parijse modeweek. Ze flaneerde toen voor luxelabel Coperni in een strakke groene top, minirok, strandschoenen en opvallende bril. Intussen tekende ze bij DNA model management. Dat is het modellenbureau dat ook Doutzen Kroes, Emily Ratajkowski en Kaia Gerber onder zijn hoede heeft.

LEES OOK:

Jobs mag nu een nieuw hoogtepunt aan haar cv toevoegen: ze prijkt op de cover van de Japanse Vogue. Daarop zijn haar blonde lokken in een strakke paardenstaart op het hoofd gestyled en draagt ze een oversized trui van Louis Vuitton. De keuze voor dat Franse merk is geen toeval: de twintiger wordt later dit jaar het nieuwe gezicht van de digitale campagne.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dat het snel gaat, staat vast. Jobs, die wetenschap, technologie en maatschappij studeerde aan de universiteit van Stanford, had niet op dat snelle succes gerekend. Meer nog: ze droomde er niet eens van om model te worden, van het een kwam gewoon het andere.

Een paar jaar geleden maakte ze nog indruk in de paardensport. In 2019 stond ze zelfs op nummer vijfde in de ranglijst met beste ruiters onder de 25 ter wereld. Ze liet de teugels los omdat ze naar eigen zeggen alles had bereikt wat ze wilde binnen dat domein. Jobs ontdekte wel een opvallende gelijkenis tussen beide branches: “Ook als model moet ik op korte tijd tonen wat ik kan voor de camera”, klinkt het.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen