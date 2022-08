Standard-doelwit Berg op weg naar Bodø/Glimt

Standard lijkt naast middenvelder Patrick Berg (24) te grijpen. De Noorse middenvelder van Lens was zondagmiddag aanwezig tijdens Kortrijk-Standard aan de zijde van het Luikse bestuur, maar Berg verkiest een terugkeer naar Bodø/Glimt.

Het dossier Berg was hoe dan ook ingewikkeld voor Standard: Lens wou de speler enkel verkopen of verhuren met een verplichte aankoopoptie, terwijl Standard de speler wou huren met een optie tot aankoop. Lens vroeg zo’n 4 miljoen euro voor Berg, een bedrag dat Standard in de huidige financiële situatie niet zomaar kan ophoesten. (thst, tsci)