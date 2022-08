Hoeselt

Frank Stakenborg (33), uit Kessenich (Kinrooi), leerkracht Atheneum Tongeren

Marijke Franssens (33) uit Stevoort (Hasselt), leerkracht Atheneum Borgloon

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We waren collega’s in Tongeren”, vertelt Marijke. “Toen ik 2019 les ging geven in Borgloon hielden we nog sporadisch contact, maar in de coronazomer van 2020 is dat meer en leuker geworden.” (frpe)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken