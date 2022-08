Grootste uitdager Enric Mas looft Remco Evenepoel en vergeet ook Primoz Roglic niet: “De beste versie van zichzelf sinds hij prof is”

Zoals dat traditioneel gebeurt op rustdagen in grote rondes, stonden maandag weer heel wat persconferenties op het programma. Het leek ons een goed idee om even te luisteren naar Enric Mas (27), de nummer twee in het klassement op 1’12” van Remco Evenepoel. De Spanjaard had mooie woorden over voor Remco Evenepoel en hoopt dinsdag zo weinig mogelijk tijd te verliezen in de tijdrit.

Enric Mas heeft zijn zelfvertrouwen in het eerste deel van deze Vuelta al serieus kunnen opkrikken. “Bij de start in Nederland had ik meer twijfels dan nu, maar ze zijn er toch nog steeds”, steekt de Spanjaard van wal. “Ik was tot nu toe bij de betere renners, dat motiveert mij. Wat die twijfels betreft: tussen de Tour en de Vuelta heb ik een periode goed gewerkt, maar dan kreeg ik covid waardoor ik een tijdje meer rustte dan trainde. Ik blijf mezelf vragen stellen en tot dusver beantwoord ik die allemaal positief. Hopelijk kan ik zo doorgaan tot het einde.”

Om de Vuelta te winnen, zal hij wel moeten afrekenen met ene Remco Evenepoel. “Remco is zonder twijfel de sterkste”, aldus Mas. “Ik weet niet of hij op een dag kan breken, maar tot dusver is hij de beste in deze Vuelta. Hij toont de beste versie van zichzelf sinds hij naar de profs is overgestapt.”

En ook met Primoz Roglic moeten we nog rekening houden volgens Mas. “Er komt nu een tijdrit aan die Primoz heel goed ligt”, vervolgt Mas. “Als hij zijn ritme vindt, zal hij laten zien dat hij een crack is op dat terrein. Hij heeft de Vuelta al drie keer gewonnen en ook dit jaar is hij gekomen om te winnen. Hij is een renner die alles of niets speelt. Als hij in de Sierra Nevada niet kan verrassen, zal hij het proberen in Madrid.”

Moeilijke tijdrit

Voor Mas wordt de biljartvlakke tijdrit van dinsdag een lastige klus. De Spanjaard is geen specialist en zal alles moeten geven om zo weinig mogelijk tijd te verliezen. “Het is al de tiende etappe, we zijn al moe. Ik hoop dat ik het goed doe en dat ik niet te veel tijd verlies. Ik denk er eigenlijk niet aan dat ik tijd kan verliezen, ik moet gewoon alles geven. Soms kan ik goede prestaties neerzetten in tijdritten, hopelijk is het deze keer ook zo.”