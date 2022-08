Laatste lid van inheemse stam die 26 jaar lang alleen leefde in de Amazone is gestorven

Het laatst overgebleven lid van een Braziliaanse inheemse stam die erg geïsoleerd leefde in de Amazone, is overleden. Dat maakte Funai, de Braziliaanse beschermingsinstantie voor inheemse volkeren, zaterdag bekend.

De man leefde de afgelopen 26 jaar volledig geïsoleerd in een dichtbebost gebied, diep in de Braziliaanse Amazoneregenwoud, in de westelijke deelstaat Rondônia. Hij kreeg de bijnaam ‘Man van het Put’, omdat hij de gewoonte had diepe putten te graven in de grond, om zo dieren te kunnen vangen en ook om zich er in te kunnen verstoppen.

Zijn echte naam kende niemand, want de man weerstond alle pogingen van de buitenwereld om contact met hem op te nemen. De autoriteiten hielden hem wel van een afstand in de gaten en lieten af en toe voorraden voor hem achter.

Genocide

Volgens non-profitorganisatie Survival International zag de man de rest van zijn stam sinds de jaren zeventig weggevaagd doordat ze aangevallen werden door voornamelijk veeboeren, maar ook door roofdieren. “Met zijn dood is de genocide van zijn volk compleet”, zegt Fiona Watson van Survival International. “Want dit was inderdaad een genocide, het opzettelijk uitroeien van een heel volk door veeboeren die hongerig waren naar land en rijkdom.”

Het lichaam van de man werd op 23 augustus in een hangmat in een hut gevonden door medewerkers van beschermingsorganisatie Funai. Er waren geen tekenen van strijd, geweld of de aanwezigheid van andere mensen in het gebied. Hij stierf vermoedelijk een natuurlijke dood en zijn lichaam zal volgens Funai forensisch worden onderzocht door de federale politie.

Laatste beelden

Survival International zei dat zijn verlaten slaapplekken aanwijzingen achterlieten van zijn levensstijl. Hij plantte gewassen zoals maïs en papaja, en maakte huizen van stro en riet.

De laatst bekende beelden van de ‘Man van de Put’ werd in 2018 verspreid door Funai. Daarop is te zien hoe hij met een bijlachtig stuk gereedschap een boom probeerde om te hakken.