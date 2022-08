Taylor Swift wint hoofdprijs op MTV Video Music Awards, ‘astronaut’ Johnny Depp steelt de show

Met de videoclip van ‘All too well’ schoot Taylor Swift zondagavond de hoofdvogel af tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Ook Billie Eilish, Nicki Minaj, Lil Nas X en Jack Harlow vielen in de prijzen. Verrassingsact Johnny Depp zweefde verkleed als een astronaut boven het podium. “Ik had werk nodig”, grapte de acteur.

Taylor Swift klopte onder meer Ed Sheeran en Harry Styles en won de award voor beste video van het jaar. Ze is daarmee de eerste artiest die de prijs drie keer in de wacht weet te slepen. Ze won ook twee andere prijzen, waaronder die voor beste regie.

De zangeres kondigde in het Prudential Center in Newark ineens ook haar volgende plaat aan. In het dankwoord liet ze weten dat haar nieuwste creatie op 21 oktober uitkomt. De naam van het album, Midnights, onthulde ze klokslag middernacht via haar socialemediakanalen. “Het gaat om een verzameling van nummers die ik ’s nachts bij elkaar heb geschreven”, aldus Swift.

Happier than ever leverde Billie Eilish de award voor lied van het jaar op en voor het album Harry’s house werd Harry Styles bekroond met de prijs voor album van het jaar.

In de categorie hiphop ging de prijs naar Nicki Minaj ft. Lil Baby, terwijl Dove Cameron bekroond werd als beste nieuwe artiest.

Verder kregen Lil Nas X en Jack Harlow dankzij Industry baby de prijs voor beste samenwerking. De Michael Jackson Vanguard Award ging naar Nicki Minaj.

‘Astronaut’ Johnny Depp

Johnny Depp verscheen tijdens de MTV Video Music Awards, zwevend boven het podium, verkleed als de astronaut waar de prijzen naar gemodelleerd zijn. De acteur zat niet echt in het ruimtepak, maar zijn gezicht werd in de helm geprojecteerd en zijn stem was te horen dankzij vooraf opgenomen fragmenten. Hierin blikte hij onder meer grappend terug op de onlangs afgelopen rechtszaak die hij van zijn ex-vrouw Amber Heard won.

“Ik wil jullie laten weten dat ik ook te boeken ben voor verjaardagen, bar mitswa’s, bat mitswa’s, bruiloften, wakes, wat dan ook”, zei Depp met een knipoog. De acteur moest onder meer zijn rol in de derde Fantastic beasts-film inleveren, nadat hij in de eerste twee delen nog wel te zien was geweest als de duistere tovenaar Gellert Grindelwald.

Sinds Depp deze zomer de smaadzaak won, lijkt het tij voor hem stilaan te keren. Zo sloot hij een nieuwe lucratieve deal met parfummerk Dior en werd bekend dat hij zijn eerste film in 25 jaar tijd gaat regisseren. Toch blijft een extra schnabbel hier en daar welkom, zo grapte hij over zijn VMA-optreden. “Weet je, ik had werk nodig.”