50én Maaseik viert tienjarig bestaan

Door corona werd de viering van het 10-jarig bestaan van 50én Maaseik in 2021 opgeschort naar vrijdag 26 augustus. Ondanks enkele verfrissende buien gingen de receptie en het feest in de zaal van Hotel Oude-Eycke in Aldeneik gewoon door.

"Twee orkesten deden de vrolijke stemming stijgen en er werd tijdens het diner volop gedanst en geswingd", klinkt het. "Ook werd er stilgestaan bij het overlijden van verschillende bestuursleden waaronder Ghislain Vanwijck, die uitgerekend de dag van ons feest 80 jaar zou zijn geworden. Bloemen voor Pierrot Van Haelst (Cultuurprijs Maaseik), voor Bèr In de Braek, Yvonne De Busschere en de dames van het bestuur voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging. Ondanks corona mogen we met bijna 200 leden de toekomst zonnig inzien. In oktober vertrekken een tiental leden voor een rondreis naar Madagaskar - inschrijven kan nog steeds - en begin september reizen we met een 30-tal leden af naar Beieren."

Meer info: www.50enm.be