Oekraïense bewoners organiseren dankfeest in Mariavreugdeklooster

Op vrijdag 26 augustus organiseerden de Oekraïense bewoners van het Mariavreugdeklooster in Borgloon een dankfeest voor alle helpende handen.

De leerkrachten van basisschool de Linde hadden het genoegen om ook uitgenodigd te worden. "Het werd een bijzonder warm weerzien met de leerlingen en hun ouders", klinkt het op de school. "De kinderen voerden vol trots hun liedjes en een theaterstuk op. Ook mochten we proeven van heerlijke Oekraïense gerechten en werden we getrakteerd op een barbecue. Het werd een onvergetelijke avond die in het teken stond van gezelligheid, vriendschap en dankbaarheid. "