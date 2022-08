Zomerterras Binderveld sluit af met succesvolle barbecue

“We kunnen tevreden terugkijken op ons zomerterras”, zegt Urbain Bangels van de organiserende Landelijke Gilde Binderveld. “Het mooie weer de voorbij weken heeft veel bezoekers gelokt. Ook de foodtrucks in het weekend werden duidelijk gesmaakt. Voor ons laatste weekend wilden we iets speciaals doen, daarom hebben we een barbecue georganiseerd. De formule sloeg aan, want er waren maar liefst 220 eters aanwezig. Zo werd het een geslaagde afsluiter van ons zomerterras. We bedanken iedereen die langs is geweest of die meegeholpen heeft.”