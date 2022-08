OPROEP. Heb jij net als Pommelien Thijs je Facebook-app verwijderd?

Pommelien Thijs is overal: van #LikeMe over Tien om te zien en Knokke Off, de nieuwe fictiereeks van één. Maar ze is dus veel minder aanwezig op Facebook. En Pommelien is niet alleen: steeds meer mensen wissen de Facebook-app van hun smartphone. Heb jij de Facebook-app verwijderd, en waarom? Wil je de online haat mijden en/of wil je meer tijd door minder bezig te zijn met je smartphone? Zijn er ook andere social media-apps die je vaarwel hebt gezegd? Voelt het aan als een bevrijding, of mis je het toch? Laat het ons hier weten.