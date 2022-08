Jean Thomas giet geschiedenis van Nieuwerkerken in een boek

Nieuwerkerken

Na meer dan 20 jaar heeft de 89-jarige Jean Thomas eindelijk een boek klaar over de geschiedenis van de plek waar hij is geboren en getogen: ‘Nieuwerkerken, mijn dorp zoals het vroeger was’. Zelf woont Jean al zijn hele leven aan de Diestersteenweg. Op zijn twaalfde trok hij naar de tuinbouwschool Broeder Louis in Sint-Truiden, verderop aan diezelfde steenweg. En daarna zou Jean meer dan 40 jaar met de fiets over de steenweg pendelen om in diezelfde school les te gaan geven. Zijn interesse voor geschiedenis was toen al gewekt, en Jean ging er zich nog meer voor interesseren na zijn pensioen. “Ik babbelde vaak met mensen uit de buurt over vroeger, en regelmatig kreeg ik te horen ‘Jean, ge moet dat allemaal eens opschrijven wat gij weet’. En dat ben ik beginnen doen eind jaren negentig, toen de fanfare waar ik voorzitter van was 90 jaar bestond. Ik schreef alles met de hand, en een vriend heeft die notities dan uitgetikt voor mij. Nu is mijn boek, dat ook rijk geïllustreerd is met oude foto’s, eindelijk klaar”, zegt een trotse Jean. Op 29 september volgt een boekvoorstelling in dienstencentrum De Vlinder en de gemeente Nieuwerkerken gaat ook helpen bij de verkoop van het boek. len