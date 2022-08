De scholen zijn massaal verouderd. In een enquête van onze zusterkrant Het Nieuwsblad zegt de helft van de directeurs dat zijn schoolgebouw niet voldoet om hedendaags onderwijs te geven, maar intussen blijft de aangekondigde inhaaloperatie nog steeds uit. Het gaat zelfs in de omgekeerde richting: de voorbije jaren is de wachtlijst voor scholenbouw enkel maar langer geworden.