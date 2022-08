Stichting Erfgoed Opgrimbie bezoekt mijnsite Beringen

Op zaterdag 20 augustus bezocht Stichting Erfgoed Opgrimbie de historische mijnsite in Beringen.

De mijnsite van Beringen maakte een grote indruk op de leden van Stichting Erfgoed Opgrimbie. "De site omvat 100.000 m² aan bestaand gebouwenpatrimonium", klinkt het. "Van alle overige mijnsites in Limburg is het de enige site waar het industriële hart van de mijn werd bewaard. Het Mijnmuseum dompelt je onder in het woelige mijnverleden van Belgisch Limburg, gecombineerd met een bezoek aan de moderne tentoonstellingsruimte, indrukwekkende ondergrondsimulatie en schachten, dit alles onder de deskundige begeleiding van onze gids."