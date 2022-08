Zijn de nieuwe shirts van de Rode Duivels voor het WK in Qatar uitgelekt? De kans is reëel. Sinds maandag staan de shirts op Footy Headlines, de website waarop in het verleden ook al nieuwe shirts uitlekten. Bovendien circuleren er al foto’s van Michy Batshuayi en Thomas Meunier die in de nieuwe outfits poseren.