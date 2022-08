Advocaat Walter Van Steenbrugge stapt naar minister voor ‘lichtzinnige en zinloze vervolging’

Advocaat Walter Van Steenbrugge heeft in een brief aan de minister van Justitie gevraagd om een onderzoek in te stellen naar zijn vervolging in de zaak rond het drugslab in Lendelede. De Brugse afdeling van het parket van West-Vlaanderen wilde Van Steenbrugge als lid van de criminele organisatie voor de correctionele rechtbank brengen, maar de advocaat werd door de raadkamer op 19 augustus buiten vervolging gesteld.