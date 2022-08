Rusland noemt nieuwe verdachte in zaak rond moord op dochter van Poetins favoriete filosoof

Volgens de FSB gaat het om een Oekraïner die in 1978 is geboren en op 30 juli via Estland het land is binnengekomen. De man zou geholpen hebben met de voorbereiding van de moord en Rusland weer verlaten hebben, aldus de FSB, geciteerd door het staatspersagentschap Tass.

De 30-jarige dochter van politiek filosoof en ultranationalist Doegin kwam op 20 augustus in de buurt van Moskou om toen haar auto vanop afstand tot ontploffing gebracht werd. Kort na de explosie beschuldigden de speurders al een uit Oekraïne komende verdachte. Rusland zegt dat Oekraïense geheime diensten achter de moord zitten. Kiev ontkent dat.

