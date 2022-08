Proces over aanslag in Nice gaat op 5 september van start

Het proces over de aanslag in Nice, waarbij op 14 juli 2016 86 mensen om het leven kwamen, zal op 5 september van start gaan.

Op 14 juli 2016 reed de 31-jarige Tunesiër Mohamed Lahouaiej-Bouhlel met een vrachtwagen in op de menigte die zich op de Promenade des Anglais in Nice had verzameld tijdens de nationale feestdag. Bouhlel staat niet terecht, aangezien hij om het leven kwam bij een vuurgevecht met de politie.

LEES OOK. Ze kwamen voor vuurwerk, tot een truck op hen inreed: Frankrijk herdenkt de kinderen van Nice

Wel staan acht anderen terecht - zeven mannen en één vrouw. Het gaat om leden van de entourage van Bouhlel of tussenpersonen die betrokken zouden zijn bij de handel van wapens die voor Bouhlel bestemd waren.

Drie van hen - Ramzi Kevin Arefa, Chokri Chafroud en Mohamed Ghraie - staan terecht voor “criminele terroristische vereniging”. Ze riskeren twintig jaar cel. Arefa hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd wegens de verzwarende omstandigheid van recidive. De vijf anderen staan terecht voor “criminele vereniging” en inbreuken op de wapenwetgeving. Zij riskeren vijf tot tien jaar cel.

Minstens 865 personen of verenigingen hebben zich burgerlijke partij gesteld. Het proces, dat zal plaatsvinden in dezelfde zaal als het proces over de aanslagen in Parijs, zou tot 16 december duren.