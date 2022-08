Nieuw skatepark voor Alkense jongeren

Alken

Op woensdag 24 augustus werd het nieuwe skatepark in recreatiedomein De Alk officieel geopend. De inhuldiging werd gevolgd door een skateworkshop en een hapje en drankje voor de aanwezige skaters. De vorige skatetoestellen waren 30 jaar oud en aan vervanging toe. Daarom heeft het gemeentebestuur een skatepark gecreëerd met elementen die voldoen aan de huidige normen en eisen. De jeugddienst en de skaters kregen inspraak in het ontwerpproces. Er werd gekozen voor een all-round skatepark waar alle skaters hun gading vinden, op één centrale plaats en niet voor enkele toestellen in de buitenwijken. De totale kostprijs van het skatepark bedroeg 50.000 euro. rapo