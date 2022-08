Dolle pret bij Nova-Fun Kidsfestival in Koersel

De 280 personen die zich hadden ingeschreven, konden zich amuseren op de springkastelen, stormbanen, XXL-games, grime en nog veel meer attracties in het speeldorp. Clown Timo is niet de handigste en weet dat perfect uit te spelen. Hij zorgde voor een interactieve en ludieke show waar goochel en spel centraal staan. Met de hulp van de kids werd clown Timo de beste goochelaar van het circus. The Crazy Discoshow for Kids bracht voor de kinderen de nodige animatie op het podium. De foodtrucks zorgden voor kindvriendelijke hapjes en op het gezellige terras bedienden ze je graag met een drankje. De kinderen, maar ook de papa’s en mama’s, konden zich eens goed laten gaan bij de verschillende optredens. Voor het avondprogramma stond om 19 uur Stray Doggs met vijf zangers met muziek van de jaren 60 tot nu op het podium.