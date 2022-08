Kinderen zetten musicalstage om in optreden

Kortessem

Onlangs vond een musicalstage voor kinderen van 7 tot en met 15 jaar plaats in CC Mozaïek in Kortessem. Een initiatief van Planktom in samenwerking met de gemeente Kortessem. Tijdens deze stage zongen, acteerden en dansten twee groepen van 15 enthousiaste deelnemers op muziek uit enkele bekende musicals. De laatste dag trokken de deelnemers kostuums aan en namen ze het publiek mee naar de wondere wereld van de musical. Planktom is een productiehuis met een hart voor musical, verhalen en kinderen. Zij maken kleine musicals met een grote missie en organiseren daarnaast musicalstages voor kinderen. Hiervoor werken ze samen met professionele acteurs, actrices, muzikanten en lesgevers en beschikken ze intussen over meer dan 17 jaar ervaring in hun vakgebied.(rapo)