Bilzen

Na twee jaar covidonderbreking mocht de barbecue weer aangestoken worden bij duivenmaatschappij De zwaluw Hoeselt. Op 28 augustus schoven meer dan 100 duivenliefhebbers en sympathisanten aan voor een heerlijk buffet in het schutterslokaal in Rijkhoven. Het werd een lange, gezellige avond waar nog lang nagepraat werd over hun gezamenlijke passie.