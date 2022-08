Nederland gaat zonder Europees kampioen Fabio Jakobsen naar WK in Australië: “We moeten keuzes maken”

Geen Fabio Jakobsen (25) in de Nederlandse selectie voor het WK in Australië volgende maand. Dat heeft bondscoach Koos Moerenhout bevestigd aan het Algemeen Dagblad.

Jakobsen kroonde zich eerder deze maand nog tot Europees kampioen in München, waar het parcours wel op maat van sprinters was. Het parcours in Australië is dat niet. “Fabio is ambitieus genoeg en hij heeft op kampioenschappen altijd iets extra’s. Maar op dit parkoers gaat zich een ander scenario voltrekken dan een sprint”, aldus de Nederlandse bondscoach in het Algemeen Dagblad.

“We moeten keuzes maken. We hebben er uitgebreid over gesproken en hij snapt het ook wel. Het is een zwaar parcours. De lokale mensen daar zeggen: het is Amstel Gold Race meets Luik-Bastenaken-Luik. Vrij vroeg in de koers zit een lastige klim en vervolgens komen er twaalf rondes met elke keer een klim van 1,1 kilometer die nog vrij steil is. Het wordt een rollercoaster en selectief.’’

Leider VDP

Wie er uiteraard wel bij is: Mathieu van der Poel. De 27-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck liet al weten dat hij niet voor niets naar Australië zal reizen. “Het mag duidelijk zijn dat ik Mathieu er graag bij heb als leider van de ploeg”, aldus de bondscoach. “Dan hebben we een heel goede troef in handen. Hij gaat er niet heen om alleen mee te doen. Mathieu heeft het in zich om heel snel in vorm te komen. Hopelijk gebeurt dat nu ook.”

Of Van der Poel in Australië ook de absolute kopman zal zijn, zal nog moeten blijken. “Lastig dat er nog vraagtekens zijn rond de absolute kopman? Ik heb de ploeg liever vandaag rond dan over twee weken.’’