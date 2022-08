Hoe Tiktok jongeren weer massaal aan het lezen krijgt (vooral in het Engels)

Jongeren lezen almaar meer boeken in het Engels. En vooral de vraag naar ‘young adult’, een genre dat tussen jeugd- en volwassenboeken in hangt, is “geëxplodeerd”, zeggen winkeluitbaters. En dat hebben we volgens hen te danken aan #Booktok, de hashtag waaronder die boeken op Tiktok de hemel ingeprezen worden. “De ontlezing gaan we er niet mee tegengaan, maar het is wel hoopgevend dat er een nieuw publiek wordt aangeboord”, zegt Wouter Cajot, van boekhandel ’t Stad Leest.