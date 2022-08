Stoffelijke resten van kinderen in geveilde koffers zijn geïdentificeerd

De Nieuw-Zeelandse politie heeft twee kinderen kunnen identificeren wiens stoffelijke resten zijn teruggevonden in geveilde koffers. Vermoedelijk waren de slachtoffertjes al drie of vier jaar dood.

De koffers waren op 11 augustus gekocht door een nietsvermoedend gezin op een veiling in een opslagplaats in Auckland. Thuis deden ze de gruwelijke ontdekking. De politie startte daarop een moordonderzoek. Eerder kon de politie al bepalen dat het om kinderen tussen de 5 en 10 jaar oud ging, nu is dus de volledige identificatie gelukt.

In een verklaring bevestigde de politie dat het om twee kinderen gaat en dat hun familie heeft verzocht hun namen niet te vermelden. Vermoedelijk waren de slachtoffers al drie of vier jaar dood. Over de doodsoorzaak is voorlopig nog niets bekend.

Volgens de politie van Seoel bevond een vrouw die vermoedelijk de moeder van de twee kinderen was, zich op 22 augustus in Zuid-Korea. De Zuid-Koreaanse politie werkt via Interpol samen met de Nieuw-Zeelandse autoriteiten. Het opslagbedrijf dat de bagage verkocht, helpt de politie ook met hun onderzoek naar andere items die mogelijk verband houden met de koffers, zei de politie eerder deze maand.