Column. Zo verliep de dierlijke discussie tussen Jos Lantmeeters en Frieda Brepoels

© luc daelemans

“Ik zit op mijn paard!”, riep gouverneur Jos Lantmeeters (58) vorige week stoer, net alsof hij deel zou uitmaken van de paardenfamilie Ludo Philippaerts. “Al goed dat hij niet op een koe zit”, repliceerde Frieda Brepoels (67), voorzitter van raad van bestuur van de VRT. De discussie ging over het afschaffen van het regionale ochtendblok op Radio 2. Dat wordt vervangen door onder andere meer digitale info. Punt is dat beide N-VA-gekleurde prominenten mekaar op dierlijke wijze aanspraken en wij, als toehoorders, hoopten dat die woordenstrijd zou vervolgd worden, maar ze vielen helaas zonder tekst. Daarom hier een poging tot vervolg. Wij herbeginnen. Gouverneur Jos: “Ik zit op mijn paard”. Voorzitter Frieda: “Al goed dat het niet op een koe is.” Jos: “Ik denk dat gij mij hier voor de aap aan het houden zijt.” Frieda: “Wat zou het! Wat gij zegt, past als een tang op een varken.” Jos: “Hola, ik wil die uitzending behouden en laat niet onder mijn duiven schieten.” Frieda: “We kunnen toch niet gewoon zomaar over koetjes en kalfjes spreken? Ik verdedig die beslissing.” Jos: “En die maakt mij zo nijdig als een spin.” Frieda: “Digitaal en een ochtenduitzending, neen, je kunt geen twee vliegen in één klap vangen.” Jos: “Als ik niet protesteer, is binnenkort het kalf verdronken. Dan is de VRT zo dood als een pier en verlaten de ratten het zinkend schip.” Frieda: “Jij hebt opgeroepen om de VRT te boycotten, dat is een stok zoeken om een hond te slaan. Naar welk programma ga jij nu kijken?“ Jos: “Naar De Mol op Play4. Of wat dacht jij? Naar Bart Depauw toch niet? En draai dat besluit terug.” Frieda: “Hela, ik ben geen kat om zonder handschoenen aan te pakken.” Jos: “En ik heb nooit een vlieg kwaad gedaan. Kunnen we mekaar spreken? Kom naar het gouvernement.” Frieda: “Het hol van de leeuw? Oei, dan ben ik verloren.” Jos: ”Juist, een vogel voor de kat!”

© Sofie Silbermann

Jozef Stalin

Discussie op zéér hoog niveau op de gemeenteraad van Alken, waar oppositielid André Vanhex uitriep dat hij op aanraden van een kennis naar de bib trok, er een boek las over het leven van Jozef Stalin en veel van diens technieken herkende in de Alkense coalitie. Binnenkort valt te vrezen dat André Vanhex wordt weggezuiverd, naar de goelag moet en best uitkijkt voor vergiftiging. Wat die kennis van hem betreft: een doktersbezoek wordt aanbevolen. En ga een smakelijke pint drinken aan de brouwerij.